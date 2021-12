Beyoncé lança coleção de roupas para o Natal

A estrela Beyoncé acabou de anunciar uma novidade para o Natal: uma linha de roupas. O tema festivo foi misturado ao álbum "Lemonade", último lançamento da cantora norte-americana.

Nas peças estão presentes limões, frases divertidas e até fotos da cantora. A linha conta com moletons, regatas, bonés e capinhas de celular. Os itens com o escrito "Boy Bye" prometem fazer sucesso. Com preços que chegam a até US$ 60, a coleção pode ser comprada na loja online de Beyoncé.

