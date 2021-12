Atriz transexual é a estrela da marca de Beyoncé

A atriz Laverne Cox, a Sophia Burset da série Orange is the New Black (Netflix), é a nova parceira da cantora Beyoncé no mundo da moda. As artistas, que já admitiram serem fãs uma da outra, divulgaram o trabalho, onde Laverne é a estrela da campanha da Ivy Park, a marca da cantora.

No twitter, Cox agradeceu a Beyoncé pela oportunidade. "Obrigada, Beyoncé, por esta honra incrível. Não há palavras que possam descrever o quanto me sinto honrada por ser parte desta campanha. Você é vida. A Ivy Park é vida. Eu espero que um dia eu possa fazer jus ao nível incrível que você imprime a tudo o que faz", disse a atriz e ativista trans.

Laverne comentou ao site PeopleStyle, da revista americana People, que trabalhar com a cantora, foi como um sonho. "Para ser sincera, nem parece real. Sinto como se fosse uma estranha fantasia que eu tinha desde a época do Destiny's Child. É maravilhoso ser parte desta marca que já me inspirou e trabalhar com uma mulher que, especialmente, é uma grande inspiração para mim e para tantas outras pessoas no mundo todo", pontuou a atriz.

Thank you @Beyonce for this incredible honor. There are not words that can describe how honored I am to be a part of this campaign. You are — Laverne Cox (@Lavernecox) 6 de setembro de 2017

life itself. #IvyPark is LIFE. I hope to one day live up to the incredible standard you set in all that you do. #NothingButLove — Laverne Cox (@Lavernecox) 6 de setembro de 2017

Laverne Cox na campanha da marca Ivy Park (Foto: Divulgação)

Campanha Outono/Inverno da marca Ivy Park (Foto: Divulgação)

"When I connect to something bigger than me and a power that is greater than I am, the world around me shifts." #IVYPARK #BTS @lavernecox Uma publicação compartilhada por IVY PARK (@weareivypark) em Set 7, 2017 às 4:47 PDT

Say hello to AW17, celebrating the beauty and strength found in uniqueness. #IVYPARK @lavernecox @gracebol @souffrantnyc #KarenMcDonald Uma publicação compartilhada por IVY PARK (@weareivypark) em Set 7, 2017 às 9:31 PDT

I feel all tingly getting to finally share this beautiful new campaign with you all. It's about being free. Listening and moving without any judgment or limitation @weareivypark #IVYPARK #TransIsBeautiful #ad Uma publicação compartilhada por laverne cox (@lavernecox) em Set 6, 2017 às 10:13 PDT

Absolutely obsessed with this bodysuit from #IVYPARK AW17, celebrating the beauty and strength found in uniqueness. #ad Uma publicação compartilhada por laverne cox (@lavernecox) em Set 6, 2017 às 5:30 PDT

adblock ativo