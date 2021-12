A viagem da grife Água de Coco, dirigida Liana Thomaz, pelas ilhas paradisíacas mais desejadas do mundo, desembarca em mais uma fase. A estonteante Ilha de Bali, na Indonésia, traz suas influências para o beachwear da grife.

O verde exuberante da ilha, suas flores e o artesanato inspiram os shapes, estampas e acabamentos. A literalidade foi deixada de lado, reinventando Bali aos moldes brasileiros, com técnicas de pintura a mão e fotografia digital que resultam em prints marcantes.

Tecidos naturais e nobres são destaques nas peças que contam com macramês, brilhos, bordados manuais e metais. O resultado é muito rico. Lisos surgem na coleção, trazendo mais leveza nas transições de estampas durante o desfile, com peças sofisticadas de mousseline de seda, combinado à Lycra brilhosa.

Modelagens sarong são marcadas por nós e amarrações. Peças que remetem à alfaiataria compõem o look masculino, seguindo as estampas. O homem Água de Coco tem um papel mais relevante na coleção, com presença mais forte na passarela.

A tradução desta viagem da grife ao sudeste asiático é apresentada em diferentes famílias de estampas, como as de campos de arroz, quadros do museu Ubud e de orquídeas.

Água de Coco se inspira na ilha de Bali para nova coleção | Foto: Divulgação/ATarde

