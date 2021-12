Adidas lança linha de sapatos inspirada no desenho Dragon Ball-Z

A marca Adidas lança um projeto de calçados inspirados nas batalhas e personagens do desenho Dragon Ball Z, ícone da cultura pop nos anos 1989. Em colaboração com o estúdio de animação Toei Animation, o lançamento ocorrerá em etapas e segue a ordem cronológica das batalhas do desenho. Eles serão divididos entre um herói e um vilão. A primeira dupla chega ao Brasil dia 5 de outubro e custará R$699,99 e R$599,99, respectivamente.

A primeira luta será entre Son Goku e Freeza: as cores laranja, marinho e branco, relembram o uniforme do super Saiyajin, que terá como modelo o sapato ZX 500. Já o novo Yung-1 – com tons de roxo, lilás e branco – representa o vilão da série.

Já na segunda fase, a luta entre Son Gohan, filho de Goku, com o vilão Cell, serão representados pelos famosos sneakers Deerupt e Prophere. Na batalha final, os modelos Ultra Tech e Kamanda foram inspirados nos personagens do príncipe dos Saiyajins, Vegeta e o demônio Majin Boo.

A coleção será encerrada com a união das sete Esferas do Dragão e o surgimento do dragão Shenlong, descrito por duas versões exclusivas do EQT Support Mid ADV PK. A embalagem das caixas foram criadas de um modo especial, a fim de que cada caixa se una para criar a imagem original do mangá.

