Miss Bumbum vai a lançamento de revista sem nada por baixo

A Miss Bumbum Suzy Cortez 'causou' na noite desta quarta-feira, 9, em uma casa noturna de São Paulo. A moça, que lançou seu ensaio nu para a revista Sexy, apareceu com um vestido transparente que evidenciava seus dotes. Suzy estava sem nenhuma peça íntima.

Capa do mês dezembro, a morena de olhos azuis, que se parece com Daniella Cicarelli, mostrou todos os atributos que a fizeram ganhar o título da competição de 2015. "Quero vender mais que todas as misses bumbuns juntas", disse Suzy, em entrevista ao site Ego.

adblock ativo