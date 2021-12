Miss Bumbum entra no clima de Star Wars

Suzy Cortês, a Miss Bumbum 2015, já está no clima de Star Wars, aproveitando o lançamento do novo filme na madrugada desta quinta-feira, 17. A beldade postou fotos no Instagram em que aparece nua com a máscara de Darth Vader.

"Eu, como boa geek que sou, não vejo a hora de chegar 0h01 para correr ao cinema e assistir ao filme. Criei a versão Darth Vader Miss Bumbum, gostaram? Que a força esteja com vocês", escreveu a gata na legenda.

