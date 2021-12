Miss Bumbum abre inscrições para maiores de 50 anos

O concurso Miss Bumbum abriu uma nova edição este ano com mulheres na faixa etária de mais de 50 anos, o Miss Bumbum Melhor Idade, que será realizado em São Paulo.

"Recebemos muitos emails de mulheres com 50 anos pedindo uma chance para disputar o Miss Bumbum. Daí, achamos justo dar uma chance a elas", disse Cacau Oliver, o criador do concurso, em entrevista ao Ego.

Segundo Oliver, quatro mulheres já se inscreveram. "As idades são 55, 53, 58 e 59 anos. Elas poderão participar como acharem melhor: de biquíni, de maiô, como se sentirem à vontade", afirmou ao Ego.

Ao contrário da versão mais conhecida do concurso, o Melhor Idade não terá votações pela internet. A vencedora será conhecida no dia do evento.

FOTO DA CAMPANHA MISS BUMBUM NÃO TEM IDADE PROMOVE AS INSCRIÇÕES PARA O MISS BUMBUM 2016. O Miss Bumbum chega sexta edição e já começam as inscrições para a edição que começará dia 1 de agosto de 2016. A foto que marca a campanha de início das inscrições mostra que não precisa ter idade e nem vergonha do corpo. Inscrições pelo site: www.missbumbumbrasil.com.br Foto: MBB6 / FAC #missbumbumbrasil #missbumbum #missbumbum6 #missbumbum2016 #missbumbumshow Uma foto publicada por Miss Bumbum Brasil 6 - Oficial (@missbumbumbrasil) em Abr 28, 2016 às 1:54 PDT

