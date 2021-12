Mirella Santos e Ceará celebram casamento com declaração de amor

A modelo, repórter e dançarina, Mirella Santos comemora 5 anos do seu casamento com Wellignton Muniz, o humorista Ceará. "Já estava escrito por Deus que você seria meu", disse Mirella na sua rede social Instagram nesta quinta-feira, 1º. Mirella ainda chegou a comentar que as pessoas não sentiam firmeza no relacionamento dela com o humorista.

"Não são cinco dias, nem cinco meses e, sim, cinco anos. Lembro que, no começo ninguém metia fé que daria certo e eu com a minha teimosia coloquei na cabeça - ou já estava escrito por Deus - que você seria meu. Com isso, hoje completamos cinco anos de casamento e com uma família linda que sempre sonhei: eu, você e nossa princesa. Agradeço todos os dias por ter você, por ser o meu companheiro, amigo, irmão, amante, fiel escudeiro, conselheiro, parceiro, enfim, meu tudo!"

