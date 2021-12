'Minha mãe passou por isso', diz Grazi Massafera sobre violência obstétrica

De participante de reality show a uma das atrizes de maior sucesso da TV Globo: Essa é Grazi Massafera. Em entrevista ao site M de Mulher, a atriz falou sobre carreira, moda, família e projetos futuros. Se muitos questionam se ela teve talento ou sorte no início, com o passar dos anos seus papéis comprovaram que ela nasceu para isso.

"Em setembro de 2014, eu estava em um momento profissional questionador, pensando que ser atriz não podia se resumir à vaidade de atuar. Me faltava alguma coisa. Foi aí que decidi passar uma temporada fora do Brasil e fui fazer um curso em Madri, na Espanha, com o diretor Juan Carlos Corazza, que trabalha com atores como Javier Bardem e Penélope Cruz. Essa experiência foi fundamental para eu decidir o que queria", contou a atriz.

Recentemente, ela foi muito elogiada pelos telespectadores de Verdades Secretas. Grazi deu vida a Larissa, uma modelo viciada em crack, o que lhe rendeu inclusive uma indicação ao Emmy Awards 2016.

"Larissa trouxe a questão social para o meu trabalho. Algo que eu não tinha experimentado antes. É muito difícil lidar com uma realidade tão forte e a responsabilidade dessa atuação aumentou. Eu estava representando uma grande quantidade de pessoas que sofrem com esse tipo de doença. Então, não tinha como ser um desempenho mais ou menos, ou eu me jogava de vez nessa história ou não fazia o papel. Acho que voltei do curso na Europa com essa vontade.", disse.

Mas não é só de novelas que Grazi vive e, em 2015, ela chamou a atenção como rosto de uma campanha contra a violência obstétrica, que inclui humilhações, agressões físicas, verbais ou psicológicas e proibição de acompanhante no parto. A atriz conta que foi muito importante participar da campanha porque sua mãe já sofreu esse tipo de abuso.

"Esse tema me comove muito porque a minha mãe passou por esse tipo de abuso. Ela teve que tomar um banho de água gelada depois da cesariana do meu irmão mais novo. E ela nunca se esqueceu desse trauma. Tanto que, quando fui para a maternidade ter Sofia, ela estava tremendo, com medo de que eu passasse pelo mesmo sofrimento que ela. Ainda pretendo fazer mais pelo assunto e quero abraçar outras ações que envolvam crianças", relembra.

Agora, Grazi retorna ao horário nobre com Luciane, em A Lei do Amor, novela que está substituindo Velho Chico. A personagem é uma ex-garota de programa que sonha em ser a primeira-dama da cidade onde vive.

