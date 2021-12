Milionário: Gil do Vigor já faturou mais de R$ 10 milhões após o BBB

Depois de participar do Big Brother Brasil 2021, a vida de Gilberto José Nogueira Júnior, o Gil do Vigor mudou completamente. O antes desconhecido economista que Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, se tornou um fenômeno com fãs nos quatro cantos do país. Ele virou funcionário da Globo, lançou livro -mais vendido nas últimas semanas pela Amazon -, foi capa de revista, participou de videoclipe, estrelou campanhas publicitárias e já faturou mais de R$ 10 milhões após sair do programa.

Em entrevista ao Extra, Gil do Vigor contou seu maior sonho: levar sua família para os EUA. "Eu sonhei que comprava uma casa pra minha mãe e pra minha irmã nos Estados Unidos. Que a gente estava morando numa mansão incrível. Hoje, tenho a possibilidade de realizar isso e até levá-las para conhecer o mundo, algo que sempre nos foi privado", contou ele.

Gilberto esteve fora da final do BBB, mas isso não o impediu de lucrar bastante. Além de assinar com a Globo, ele também virou garoto-propaganda da Vigor, Bis e do banco Bradesco. Com o último assinou um contrato milionário válido por anos. No entanto, o enomista brincou ao dizer que não sabe como utilizar a quantia ganha.

"Não vem, não! Sou de microeconomia. De finanças, eu não entendo nada. O povo acha que eu sei onde é melhor investir, e eu não sei. Eu paguei foi conta atrasada. O dinheiro está entrando aos pouquinhos. Quase fiquei com o nome sujo. O povo cobra, não perdoa", alegou.

Durante a participação de Gilberto no BBB, a sua mãe ganhou a internet e virou digital influencer. Em entrevista ao programa Calddeirão, da TV Globo, no último sábado, 19, dona Jacira, como é chamada, brincou com a fama e o dinheiro ganho com publicidade. "A vida de rica está muito boa. Gosto de estar cheirosa, me arrumar, coloquei mega hair, unha de gel. Minha vida é outra".

No programa, dona Jacira também contou sobre a juventude de Gilberto, abandonado pelo pai e como eles fizeram para sobreviver. "Gil passava a mãozinha na barriga, ele nunca falou 'tô com fome', mas eu sabia que estava. Eu fiz muita coisa para trazer comida, eu já deitei com homem para ter dinheiro, eu não me arrependo", contou.

Neste final de semana, o economista viajou com sua família para Fernando de Noronha. O economista levou sua mãe, e suas irmãs Janielly e Juliana para curtir o arquipélago. Ele tem compartlilhado a sua viagem nas redes sociais.

adblock ativo