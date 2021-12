Miguel Falabella desabafa sobre falta de educação de público

O dramaturgo e ator Miguel Falabella não está satisfeito com a educação do público, que cada vez mais fica olhando o celular durante espetáculos teatrais. Ele fez um desabafo no perfil pessoal dele no Facebook.

"Sou um homem que tenho tido o privilégio de viajar muito e de assistir a alguns grandes espetáculos mundo afora. Nunca vi, repito, nunca vi uma pessoa pegar o celular no meio da plateia e ficar conferindo suas mensagens. Mas isso parece ter-se tornado um hábito no Brasil, para algumas pessoas sem educação, estupidificadas pelo platônico reflexo de suas ninharias. Volta e meia surge um rosto esverdeado, iluminado no meio da plateia e eu me pergunto se vale a pena o esforço. É só um desabafo. A grande maioria do público, graças a Deus, ainda mantém a chama acesa. Fui.", escreveu.

O público e outros atores como Stella Miranda, Sabrina Korgut e Simone Gutierrez apoiaram o desabafo do ator. Outros, disseram que a falta de educação acontece em outros países. "Em portugal o telefone dá luz e ainda toca a meio de espetáculos eu já tive quer parar o meu numero para a pessoa desligar o telefone porque nao tava dando continuar", afirmou um. "O mundo afora que você viajou não deve incluir os Estados Unidos pois lá o que mais tem são rostos iluminados durante apresentações.", escreveu outro.

