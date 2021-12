Michel Teló e Thaís Fersoza anunciam gravidez

O cantor Michel Teló e a atriz Thaís Fersoza vão ser pais. O anúncio da gravidez foi feito por meio das redes sociais dos artistas, na tarde desta quarta-feira, 17.

Em seus perfis no Instagram, os dois publicaram uma foto em que aparecem segurando os testes de farmácia, que apontam mais de três semanas de gestação. Nas legendas, eles exaltaram felicidade e ansiedade.

"Há alguns meses atrás meu coração parecia que ia sair pela boca! Corri na farmácia pra comprar o teste e saber de quantas semanas já estava! Li pela primeira vez 'grávida' e dizia 3+! Ui! Senti um frio na barriga, uma felicidade que não cabiam em mim! Que noite incrível! Fiz surpresa pro papai (que tenho certeza será o melhor do mundo), muita emoção.. Portanto, vocês que estavam desconfiados (rs) estão certos! Essa carinha de mamãe é real! Estamos muito emocionados, felizes e babões com a novidade! Os papais de 2016! Rsrs Como desejamos esse momento... Baby Fersoza Teló tá chegando! Obrigada meu Deus!", escreveu Thaís.

"'Grávida'! Melhor notícia da vida! Existem momentos em que não temos palavras pra demonstrar gratidão a Deus, pelas bênçãos. Engraçado demais, já amo esse neném que tá na barriga da mamãe! @tatafersoza, tenho certeza que será uma mãe incrível! Que coisa mais linda! Felicidade indescritível!", disse Teló.

Thaís e Michel se casaram em outubro de 2014, em São Paulo, com uma cerimônia íntima. Na época, os dois só puderam oficializar a união de dois anos, no civil, pois ambos já haviam se casado na igreja. Ela com o ator Joaquim Lopes e ele com a dentista Ana Carolina Lago.

adblock ativo