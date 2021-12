'Mexa comigo, mas não mexa com minha irmã', diz Simaria ao criticar postagem

Simaria mostrou que realmente não deixa de defender a irmã. Um perfil do Instagram publicou uma foto na última quinta-feira, 23, em que Simone aparece usando um vestido azul rendado, e colocou na legenda que a roupa era uma "calçola de vovó pendurada no varal em 1980".

A postagem chegou até Simaria, que saiu em defesa de Simone. "Mexa comigo, mas não mexa com minha irmã", comentou a cantora na imagem e usou emojis de fezes. Além disso, a cantora ainda gravou um vídeo para o Stories em que rebate a postagem negativa e critica quem postou.

"Vamos dar uma animada nesse Instagram porque ele está paradíssimo, ele está precisando de vida. Então eu resolvi responder hoje uma babaquice. Tem 'nego' que entra lá no Instagram e fica falando mal das roupas dos outros, que está brega, que está feio, que está gordo, que está magro. E aí quando você entra no perfil dele, é a cara do satanás. Então bebês, antes de falar da vida dos outros, olha para a cara de vocês", disse a cantora.

E não acabou por aí: "Aí a pessoa pergunta 'ai por que a minha vida tá uma porcaria, por que eu não conquisto as coisas?' Porque, meu filho, com certeza Deus vê tudo e ele só abençoa quem merece", completou.

O perfil com a foto criticando Simone mudou para o modo privado e agora só pode ser visto por seguidores.

