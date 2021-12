"Meu irmão já está bem, evoluindo bastante", afirma Ivete

A cantora Ivete Sangalo usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 27, para informar aos fãs e seguidores sobre o estado de saúde do irmão Jesus Sangalo, internado após um problema de saúde . Por meio do seu perfil nas redes sociais, ela agradeceu as orações e afirmou que o irmão já está melhor.

"Eu queria agradecer pelas orações de todos vocês. Meu irmão já está bem, evoluindo bastante, e a gente está muito feliz com isso. Agradeço pelo carinho e oração. Hoje foi um dia bem bom para todo mundo", disse.

Ainda nos stories, Ivete também lamentou a morte da atriz, escritora e roteirista Fernanda Young, que faleceu aos 49 anos, no último domingo, 25. Segundo a artista, as duas mantinham uma amizade.

"Eu estava aqui pensando também sobre Fernanda Young. Eu a encontrei em algumas situações. Uma delas, nós nos conhecemos no programa dela, e ela sempre muito inteligente e muito sagaz. Despretensiosa, engraçada. Ah, eu adorava ela. Daí ficamos amigas, nos encontramos algumas vezes", contou.

"Eu fiquei bem triste dela ter ido embora tão cedo. Mas deixou também coisa importante para a gente, para a gente ler, ver, ouvir. E a energia dela vai estar sempre impregnada na gente", concluiu.

adblock ativo