Metaleiro flagrado entre os invasores do Congresso americano é detonado por astros do rock e cancelado por fãs

Após ser flagrado entre as pessoas que invadiram o Congresso americano em apoio a Donald Trump para impedir a ratificação de Joe Biden como novo presidente americano, o metaleiro Jon Schaffer, líder da banda Iced Earth passou a ser alvo de pesadas críticas de grandes nomes da música - mais especificamente do rock -, não só por participar do protesto que, de certa forma, feriu a imagem de maior democracia do mundo dos Estados Unidos, como ao andar ao lado de pessoas relacionadas a movimentos supremacistas brancos.

Muitos dos fãs e músicos que ignoraram ou normalizaram as declarações reacionárias, extremistas, conservadoras e negacionistas de Schaffer, se chocaram com a sua atitude de participar dos protestos, considerados e condenados por serem antidemocráticos.

Muitos dos que ouviram Iced Earth desde os anos 1980 reviram seus conceitos e reavaliaram se continuarão ouvindo a banda o guitarrista, que, entre seus projetos paralelos, tem a banda Demons and Wizards, em colaboração com o vocalista do Blind Guardian Hansi Kürsch. Usuários das redes sociais iniciaram até um movimento para que a gravadora Century Media Records, subsidiária da Sony Music, rompa o contrato com a banda.

