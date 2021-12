Mendingata esbanaja boa forma durante viagem a Espanha

A modelo Fernanda Lacerda, mais conhecida com Mendingata, tem deixado marmanjos babando com as fotos que tem postado em seus Instagram. Fernanda está em viagem pela Espanha, e em uma das publicações apareceu de maiô estampado.

A loira tem abusado na hora de fazer pose e mostra que está com tudo em cima: "Aproveitei minhas férias no programa para usar um pouco da beleza de Ibiza, serei a capa do livro de um fotógrafo de Milão e aproveitei para fazer ensaio com minha marca de bolsas".

Fernanda passou por um momento complicado na carreira, quando teve seu nome envolvido com possíveis vídeos íntimos viralizados na web.

"Houve uma distorção do que aconteceu. Semana passada eu fui assaltada a mão armada nas proximidades da Avenida Paulista. Eu vacilei, estava com vidro aberto. Mas com a vida tão corrida, nem bloqueei, jamais imaginei que fosse vazar, que alguém fosse entrar no meu iCloud. Desencanei do celular e peguei um antigo meu para usar. Quando foi essa semana fui surpreendida pelo (vazamento dos) vídeos. Fiquei desesperada e super chateada", disse ela em entrevista ao EGO.

Pura Vida 🌴🇪🇸 #CalaComte Uma foto publicada por Fernanda Lacerda (@fernandalacerda_oficial) em Ago 6, 2016 às 10:13 PDT

