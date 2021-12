"Mendigo", do Pânico, exibe corpo sarado após perder 17 kg

Carlinhos Silva, o Mendigo do programa "Pânico", mostrou que é possível alcançar a boa forma, mantendo a disciplina com uma boa alimentação e exercícios físicos. O humorista perdeu 17 kg e compartilhou a foto do corpo sarado em seu perfil no Instagram.

Carlinhos afirmou que o sobrepeso que adquiriu com os anos foi decorrente de bebedeiras e de "quase todo dia e comendo só besteiras, além de centenas de noites mal dormidas".

"Sequei um pouco sim, tudo naturalmente com muito esforço, ajuda e toques de profissionais da saúde como alimentação sem ser radical e treinando todos os dias, fazendo aeróbico e musculação, chegando a ficar três horas na academia, pois eu queria e precisava mudar", revelou o comediante.

A postagem é uma verdadeira lição de incentivo para quem quer perder os quilinhos indesejados. "Está aí a maior prova de que fazemos o que queremos com nosso corpo e mente, basta colocarmos a mão na consciência e dar o ponta pé inicial. É meio árduo e doloroso, mas lembrem 'sem dor, sem ganho'" diz o humorista em outro trecho.

adblock ativo