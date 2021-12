Meghan Markle e príncipe Harry devem se mudar antes de nascimento do bebê

Muitos casais que esperam o primeiro filho decidem fazer mudanças em cima da hora. Reformar, pintar as paredes, consertar alguns detalhes na casa. Mas Meghan Markle e o príncipe Harry resolveram se mudar.

A residência oficial deles atualmente é o Palácio de Kensington, em Londres, em Nottingham Cottage. Porém, de acordo com informações da revista People, eles devem se mudar para o Castelo de Windsor, em Frogmore House. E isso deve acontecer antes da chegada do herdeiro real, que será na ‘primavera britânica’ de 2019.

Um porta-voz afirmou para a reportagem da People que Windsor é um lugar muito especial para a família real e que Meghan e Harry estariam muito felizes em poder se estabelecer por lá.

As apostas em relação ao nome do pequeno ou da pequena continuam à todo vapor na Inglaterra. O sexo do bebê só deve ser conhecido após o nascimento, como manda a tradição britânica.

adblock ativo