Médicos querem antecipar parto de Ivete para antes do Carnaval, diz colunista

As filhas de Ivete Sangalo podem nascer antes do Carnaval. Isso porque, segundo o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", os médicos querem antecipar o parto da cantora por se tratar de uma gravidez gemelar.

Conforme o colunista, as gêmeas estavam previstas para nascerem depois da festa de Momo, em fevereiro. Mas fontes da coluna garantem que, quando o Carnaval chegar, a cantora já estará com as filhas nos braços.

Ivete já chegou a declarar, durante entrevista para o jornal "O Globo" em dezembro de 2017, que talvez tivesse que adiantar o parto devido ao tamanho das crianças. “A médica não quer esperar que se completem as 40 semanas. Elas já estão com um peso maior do que o período rege”, explicou a cantora, na época.

adblock ativo