Médico da atriz Tônia Carrero revela que ela não tem cura

Afastada da TV e do teatro após perder os movimentos das mãos e pernas e por não conseguir mais falar, em decorrência de uma doença chamada hidrocefalia oculta, a atriz Tônia Carrero, de 93 anos, não tem previsão de melhora.

Em entrevista ao jornal "Extra!", o neurocirurgião responsável pelas duas operações da atriz (em 2000 e 2008), José Ricardo Pinto, contou que por conta da idade avançada, as chances de recuperação são nulas.

"A hidrocefalia se mistura, por consequência da atrofia do cérebro, por conta da idade mesmo, o cérebro não consegue se manter lúcido na maioria das pessoas", explicou o médico. "A Tônia teve, por conta da própria doença, a evolução dela. Ou seja, aí já não era nem a hidrocefalia, mas, sim, era a hipertrofia do cérebro, que já ocorreu por conta da idade, fazendo que ela perca os movimentos das mãos e das pernas. É como se fosse uma vela que vai se apagando. Não adiantava mais mexer na válvula, porque já era um problema da atrofia do cérebro. Ela não recupera mais, de forma alguma", completou.

adblock ativo