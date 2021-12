MEC revoga portaria de inclusão de ações afirmativas em pós-graduação

Uma portaria publicada nesta quinta-feira, 18, pelo Diário Oficial da União, "revoga a indução de ações afirmativas em cursos de pós-graduação – como o acesso a negros, indígenas e pessoas com deficiência". A portaria foi assinada pelo ministro da Educação Abraham Weintraub.

A medida pode afetar instituições de ensino superior que ainda não implantaram o programa de cotas, de acordo com a Associação Nacional de Pós-graduação (ANPG), em entrevista para o G1.

As ações que foram revogadas foram instituídas em outra portaria do Ministério da Educação (MEC) em 2016. Ela instituia que instutos e universidades federais tinham que criar propostas de inclusão "de negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência em seus programas de pós-graduação (Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado), como Políticas de Ações Afirmativas".

