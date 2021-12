'Me criticaram de todos os jeitos', diz Bela Gil sobre alimentação da filha

A culinarista Bela Gil falou dos olhares e das críticas que recebe pela alimentação que adota e ensina à filha mais velha, Flor. Além disso, ela comentou sobre o parto do segundo filho, Nino, que foi feito em casa.

"Quando postei a foto da lancheira da Flor, era um absurdo, me criticaram de todos os jeitos. Falaram que iam sequestrar a menina para dar brigadeiro para ela, como se ela não comesse", disse a filha de Gilberto Gil em entrevista no Programa do Porchat.

Ela afirma que na casa dela não entra leite condensado, que ela mesma faz com leite de castanha, que não fica igual ao industrializado. "Mas quando ela (Flor) sai para festinhas, ela vai, come, experimenta (brigadeiro)", afirmou.

Segundo Bela, a filha, que aparece cozinhando ao lado da mãe e se alimentando de comidas mais saudáveis, come de tudo e "vai do brigadeiro ao suco verde".

A apresentadora também comentou que, nos sets de gravação ou em restaurantes, as pessoas ficam olhando para ver o que ela vai comer e se admiram ao saber, por exemplo, que ela gosta de acarajé. "Sou baiana e amo comida baiana."

Quando perguntada sobre o nascimento de Nino, seu segundo filho, ela disse que também foi criticada por fazer o parto em casa. "Até mesmo amigos, pessoas próximas criticaram", contou.

Bela conta que, um dia antes do menino nascer, Flor encostou a cabeça na barriga dela e disse que o bebê tinha um recado para dar. "Ele falou que vai chegar amanhã", teria dito a menina.

