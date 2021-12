McKellen recusa proposta milionária para celebrar casamento

O ator Ian McKellen, que deu vida ao personagem Gandalf na sequência de filmes "O Senhor dos Anéis" e "O Habbit", recusou uma proposta milionária. Isso porque ele teria que encarnar, fora da telona, o Gandalf em um casamento.

Segundo o ator, em entrevista ao Daily Mail (via The Wrap), a cerimônia seria nos Estados Unidos. "Me ofereceram US$ 1,5 milhão para fazer a cerimônia de um casal famoso na Califórnia, o que eu poderia ter considerado, mas eu tinha que ir vestido como Gandalf. Então eu me desculpei: Gandalf não faz casamentos", disse McKellen, que voltará ao cinema, em 2017, no filme "A Bela e a Fera".

Ainda de acordo com o site, o casal seria Sean Parker e Alexandra Lenas. Eles teriam investido US$ 10 milhões no casamento, que foi baseado na obra de Tolkien em 2013.

