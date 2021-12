MC Rebecca se apresenta no Bailão Guarajuba

Considerada a nova sensação do funk carioca, MC Rebecca vai se apresentar no Guarajuba Musical Festival, em 4 de janeiro de 2020, a partir das 15h. A festa terá também outras atrações, como Parangolê, MC Jotapê, O Poeta, FP Trem Bala e ATTOOXXA.

No currículo, a funkeira tem hits como "Sento Com Talento", "Ao Som do 150" e "Cai de Boca", além de parcerias com Anitta, Luiza Sonza e Lexa. Os ingressos variam entre R$ 40 e R$ 150 e já estão à venda nas lojas do Pida (Salvador Shopping e Piedade), Balcões de Ingressos dos principais shoppings da cidade, além do Sympla.

adblock ativo