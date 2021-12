MC Poze anuncia fim de relacionamento com jovem de 17 anos após 3ª gravidez

O funkeiro MC Poze, 21, usou as redes sociais para anunciar o fim do relacionamento com Viviane Noronha, 17, nesta quinta-feira, 02. Ele afirmou que está tudo bem, mas o casal decidiu por um ponto final na relação.

“Rapaziada, só passando pra dizer que eu e Viviane não estamos mais juntos!!”, disse. "Já conversamos e nos resolvemos, só que decidimos cada um seguir seu caminho. Sem problemas, tudo bem, até porque estamos esperando mais uma princesa chegar", continuou.

A princesa a que ele se refere trata-se da terceira filha do casal, cuja gravidez foi anunciada há uma semana.

