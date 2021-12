MC Livinho agride fã após ser xingado em show; veja vídeo

O funkeiro MC Livinho agrediu um fã, após ser xingado pelo jovem, durante uma apresentação em uma festa de formatura. Em um vídeo que circula na internet, é possível perceber o momento em que o artista caminha até o rapaz, no meio do público, e enforca o garoto. Os seguranças do evento tiveram que intervir para separar os dois.

Após a agressão, o funkeiro retornou ao palco, mas foi vaiado pelo público. Ele ainda tentou se desculpar e afirmou que foi chamado de "merda" pelo jovem.

"Queria ver se você fosse chamado de merda e se continuaria no palco. Estou aqui cantando por amor cara, não é só por dinheiro não. Senão eu ia embora, se for pra fazer uma vacilada dessa. Vamos continuar por respeito a vocês", desabafou. As informações são do colunista Leo Dias do jornal "O Dia".

Outro caso

Essa não é a primeira vez que Livinho agride um fã durante show. Em 2016, após mais de 3 horas de atraso para uma apresentação em Minas Gerais, o cantor se irritou e deu um tapa na cara de um garoto, que reclamou do atraso dele.

Depois da agressão, ele ainda deu dedo para os fãs que presenciaram o ato e o vaiaram.

