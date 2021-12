Mc Guimê e Lexa relatam momento de pânico em avião

Lexa e Mc Guimê passaram por momentos de terror durante uma viagem de avião neste domingo, 16. A cantora usou sua conta no Instagram para relatar que ela e o namorado estariam indo para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quando enfrentaram uma forte turbulência.

Por meio de um vídeo, Lexa informou que o voo foi "desesperador" e que achou que iria morrer. “Realmente achei que fosse morrer. Foi horrível. Acordei com a turbulência, só que a turbulência era fora do normal. A gente despencava, foi horrível. Foram minutos de ver a morte, de ver o desespero das pessoas. Queria agradecer ao piloto. Fomos salvos porque Deus quis que a gente estivesse aqui agora. Porque o avião ia cair”, relatou a cantora.



