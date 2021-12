Mc Gui posta foto vesgo e irrita fãs de Luan Santana

Mc Gui irritou os fãs de Luan Santana, na tarde desta terça-feira, 8, o que gerou uma campanha na internet contra o funkeiro. Tudo começou quando o jovem publicou um vídeo no aplicativo Snapchat, no qual ele colocou a legenda: "Em homenagem ao Luan".

Antenadas nas redes sociais, não demorou muito para as fãs do sertanejo descobrirem a "zoação" do funkeiro e começarem a "xingar muito no twitter".

A confusão tomou tamanha proporção que a hashtag #SomosTodosVesgos, iniciada pelas fãs de Luan, chegou a ficar nos Trending Topics do Twitter. "Tenho orgulho de ser vesguete e amo acima de tudo do meu idolo #SomosTodosVesgos", postou uma.

Outra fã acusou o MC de querer "pegar carona" no sucesso de Luan: "Se ele fosse o único, mas tem uma multidão querendo pegar carona e brilhar de leve nesse sucesso alguns com mais discrição #SomosTodosVesgos", disse.

Mal-entendido

Procurado pelo pelo jornal Extra, o cantor disse que tudo não passou de um mal-entendido e que a brincadeira não foi direcionada ao cantor e sim a um amigo do seu condomínio.

"Não foi para o Luan Santana. Eu estava brincando com um amigo do meu condomínio, que não é vesgo. A gente estava jogando aqui em casa, e ele fez uma cara feia e ficou vesgo na hora que perdeu. Achei engraçado e brinquei", garantiu

O vídeo foi compartilhado no aplicativo snapchat, mas a imagem repercutiu no twitter (Foto: Reprodução | Twitter)

Tenho orgulho de ser vesguete e amo acima de tudo do meu idolo #SomosTodosVesgos pic.twitter.com/uq2fDG8e7b — ❤Brilha Duan❤ (@Fco_Lstevivors) December 9, 2015

Quem é 'Mc Gui' para dizer que o Luan Santana é vesgo?! 😂 Melhor ele voltar a copiar o Justin que isso ele faz muito bem. #SomosTodosVesgos — Belieber Forever BR (@PassionForTheJB) December 8, 2015

Minha cara quando chamam o Luan de vesgo #SomosTodosVesgos / eu zoando o Luan pic.twitter.com/UbsOiAgOm5 — Giovana sincera (@_LsMeuTrem) December 8, 2015

adblock ativo