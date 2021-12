MC Gui opera joelho após ser atropelado por moto

MC Gui passou por uma cirurgia após ser atropelado na noite desta sexta-feira, 25. De acordo com a mãe do cantor, Claudia Baronesa, o filho foi atingido por uma moto quando deixava seu carro em São Paulo. Por conta do acidente, ele precisou operar o joelho.

"MC Gui, na noite de sexta-feira, passou por uma cirurgia delicada no joelho, após ser atropelado por uma moto, assim que saia de seu carro, nas proximidades de sua residência na Zona Leste de São Paulo. A cirurgia terminou com sucesso às 4h de hoje. Ele já está no quarto e passa bem", escreveu ela.

O cantor já recebeu alta do Hospital São Luiz, onde foi internado. Segundo a mãe, ele terá que fazer acompanhamento fisioterápico. Os shows desse final de semana foram cancelados e são remarcados.

adblock ativo