MC G15 muda versão de 'Deu Onda' no programa Encontro

O cantor Gabriel Soares, conhecido como MC G15, mudou a versão do seu mais novo fenômeno musical "Deu Onda" na manhã desta quarta-feira, 11, durante entrevista no programa "Encontro com Fátima Bernares.

O funkeiro trocou o verso "nem fumar maconha" por "não tenho vergonha" para tornar a música "mais light" e evitar polêmicas.

Ao seu questionado sobre a origem do single, G15 respondeu que criou num susto quando assistia um filme de terror. "Minha namorada foi minha inspiração, mas eu fiz mesmo em um filme de terror. Estávamos viajando, em Vitória (ES). Num susto, veio a melodia", afirmou ele.

Segundo o site da UOL, o videoclipe da música já teve mais de 5 milhões de visualizações e foi a mais tocada no país durante o Réveillon.

