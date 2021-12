MC Biel é flagrado pegando em bumbum de 'amigo'; veja

O funkeiro Mc Biel foi flagrado em um momento "íntimo" com outro rapaz e acabou virando assunto nas redes sociais. Em um vídeo que está a circulando na internet, o cantor aparece abraçado e apertando o bumbum de um "amigo".

O vídeo fez tanto sucesso, que o cantor virou um dos assuntos mais comentados do Twitter. "Nem sei quantas vezes já dei play nesse vídeo", escreveu um internauta.

As suspeitas sobre a sexualidade do artista já foi comentada em outro momento. Após procurarem nas redes sociais do cantor, fãs encontraram um post, onde ele era questionado sobre já ter tido alguma experiência homossexual e ele responde que: "somente quando necessário".

AFF vazou vídeo do meu namorado MC Biel pegando na minha bunda aguardem processopic.twitter.com/euG1fJOYEv — Siller. (@shonsiller) January 31, 2016

adblock ativo