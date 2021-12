MC Biel é condenado a pagar R$ 4,4 mil por injúria

O cantor Biel foi condenado pelo Fórum da Barra Funda, em São Paulo, a pagar R$ 4.400 a uma instituição beneficente, por conta de um processo de injúria movido pela jornalista Ana Paula Cortez, do portal iG.

Segundo a assessoria de Biel ao site UOL, após o fim da audiência, o cantor conversou com a jornalista pessoalmente. "[Ele] reiterou o pedido de desculpas e ambos se entenderam de forma amigável".

Ana Paula deu entrevista ao programa Fofocando (SBT) dizendo esperar que o caso sirva de efeito educativo para o funkeiro. "Vamos começar de novo daqui pra frente, esperando que tenha sido uma lição para ele".

Assédio

Um áudio divulgado pelo Portal iG, em junho deste ano, dava indícios de que o cantor MC Biel cometeu assédio sexual enquanto era entrevistado por Ana Paula. Na entrevista, Biel chama a profissional de "gostosinha" e diz que "quebraria ela no meio", no sentido de cometer ato sexual.

Em outro momento da conversa, a jornalista pede que Biel comente rumores sobre sua suposta bissexualidade. "Por que? Você quer que eu te mostre com atos e ações?", afirma ele, que completa: "E eu sou heterossexual. Eu gosto é de b*****".

Já segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o cantor ainda teria dito para a repórter: "Queria que sua entrevista fosse a última. Te levaria para um hotel e te estupraria rapidinho".

Desculpas

Para se desculpar sobre as acusações de assédio sexual, Biel gravou um vídeo. "Nunca imaginei que minhas palavras pudessem machucar de fato quem me entrevistava. Estou aqui para me desculpar não só com a repórter, mas com todas as mulheres que se sentiram ofendidas com as minhas palavras", disse.

adblock ativo