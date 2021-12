Matheus faz vídeos após 1ª noite com Cacau fora do BBB

Menos de 24 horas depois da ex-BBB Maria Claudia falar que ainda não tinha tido uma noite de amor com Matheus fora do Big Brother Brasil 16 (BBB 16), o casal teve um tempo a sós. O momento íntimo foi revelado pelo engenheiro, que postou diversos vídeos no Snapchat acordando Cacau neste sábado, 9.

Em clima de descontração, ele lembrou da forma como era despertado no programa e convidou os seguidores para fazer o mesmo. "Fala aí, gente. Bom dia! Não estou podendo falar alto porque Cacau está dormindo, enfim... Queria propor um negócio para vocês. Como estou fazendo raio-x todo dia, hoje eu estava querendo propor da gente acordar a Cau no estilo que a gente acorda na casa. Vocês lembram daqueles bonequinhos que são supereducados? Que, quando dá mais ou menos umas nove e meia da manhã, acordam a gente de uma forma bem educada? Bora lá? Vocês não vão ficar com raiva de mim não, né? É só uma brincadeira, uma trolagem matinal...", brincou o rapaz.

Em seguida, Matheus entrou no quarto, acendeu a luz e gritou um "acordaaaaa" para Cacau. Com cara de sono e escondendo o rosto, ela pediu para o companheiro parar. Mas ele ainda continuou brincando e pediu que ela falasse com os seguidores. "Dá um bom dia para o pessoal pelo menos".

Após a repercussão dos vídeos, Matheus confirmou ao EGO que passou a noite com Maria Clara, mas não quis comentar sobre o momento. Não vou responder isso. É muita intimidade. Mas dormimos juntos sim. E deu para conversar mais (risos)", disse.

Ele também falou sobre o relacionamento deles e contou que pretendem ficar juntos. "Essa noite só nos deu mais certeza que queremos ficar juntos mesmo, que queremos que dê certo aqui fora. Estamos muito felizes! Lá dentro, passavamos o dia inteiro juntos. Era uma overdose! Quando me vi aqui, sozinho, percebi que sentia falta. Adoro a Cau! E sempre vão ter haters... É engraçado porque as pessoas acham que tem o direito de opinar na nossa vida só porque estávamos no 'BBB'. Mas só a gente sabe o que quer".

