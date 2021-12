Mateus Carrieri nega ter furado fila de vacinação contra Covid-19

O ator Mateus Carrieri, de 54 anos, se vacinou contra o coronavírus nesta segunda-feira, 19. No Instagram, o ator postou a carteirinha de vacinação mostrando que se imunizou contra a doença.

“Finalmente, nós, educadores físicos, fomos reconhecidos como profissionais da saúde, promovendo saúde e bem estar a todos a nossa volta! Meu desejo é que muito em breve, você que está lendo esse post e toda sua família possa estar imunizada! Todos com muita saúde e livres desse vírus! Minha amiga @jojotodynho, agora sim a imunidade chegou!”, disse, nas redes sociais.

No entanto, internautas questionaram a relação da idade com o grupo prioritário e especularam que ele teria furado a fila da vacinação. Com isso, o ex-participante do reality A Fazenda contou, em entrevista para a revista Quem, que não infringiu a lei. “Em Sampa, a partir de segunda, 29, podem se vacinar os educadores físicos acima de 53 anos. Não furei fila. Tudo dentro da lei e da ética”, disse ao veículo.

