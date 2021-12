Mata de São João comemora 173 anos com shows e programações gratuitas

Em comemoração aos 173 anos, o município de Mata de São João irá realizar, a partir do dia 7 de abril, uma programação gratuita com shows, oficinas e inaugurações pela cidade como a nova sede do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), a Unidade Básica de Saúde de Praia do Forte, o Centro de Diagnóstico em Imagem, o Centro de Convenções do Litoral, além da pavimentação de mais de 60 ruas.

Entre as atrações que se apresentam no evento estão a banda Jammil e o grupo Fitdance (07/04). A festa também irá contar com a apresentação de dança da Fundação Cultural da Bahia (10/04) e da Orkestra Rumpilezz (11/04), criada pelo maestro, compositor e arranjador Letieres Leite.

Já a dançarina Lorena Improta se apresenta no dia 12 de abril, em sequência se apresentam as bandas Filhos de Jorge (13/04), Lambassaia (15/04) e o cantor Dilsinho (15/04).

Os shows acontecem na Praça Barão Açu da Torre e no Parque da Cidade.

adblock ativo