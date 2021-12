Marquezine e Thaíssa Carvalho comemoram aniversário juntas

Bruna Marquezine e Thaíssa Carvalho comemoraram o aniversário juntas, na noite desta quarta-feira, 4. A festa contou com a presença de amigos e teve direito a bolo e parabéns. Thaíssa, que completou 33 anos, publicou um vídeo do momento especial em seu perfil no Instagram. Na legenda, ela agradece à amiga por dividir a noite com ela



Bruna completou 20 anos e já havia exibido presentes, nas redes sociais.

Bruna e Thaíssa ficaram ainda mais próximas depois que elas namoraram os jogadores Neymar e Daniel Alves, amigos inseparáveis.



Confira:

Parabéns 👏🏽👏🏽👏🏽 Parabéns 👏🏽👏🏽👏🏽 #nossodia ❤️ @brumarquezine Obrigada por dividir sua noite comigo, amei tudo! Um vídeo publicado por ♔ тhαíѕѕα ¢αяναℓhσ ♔ (@thaissacarvalho) em Ago 4, 2015 às 8:44 PDT

