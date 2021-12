Marquezine compra apartamento e vai morar só: "Amadurecer"

A atriz global de 'Nada Será Como Antes', Bruna Marquezine, de 21 anos, está preparando as malas para morar sozinha. Bruna comprou um apartamento e comenta sobre a dificuldade que vai enfrentar, apesar de realizar seu antigo desejo de morar só.



"No início foi bem complicado, sou a primeira filha (Bruna é irmã de Luana, de 14 anos). Ela acha que posso sofrer, e tenho certeza que vou. E é isso que quero: amadurecer e crescer", disse ela em entrevista ao jornal "O Globo".



Nascida e criada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Marquezine fala sobre as preocupações com a imagem e liberdade na profissão: "Não tenho a liberdade de fazer o que uma jovem de 21 anos faz sem me preocupar com o que vão dizer. Mas entendo que é consequência do meu trabalho. Prefiro viver coisas que me desagradem e continuar exercendo meu ofício e parar", disse a atriz.



Recentemente, Bruna atua como Beatriz na série exibida pela Globo, e protagoniza cenas de sexo e nudez, e tem sido alvo de muitos comentários sobre o trabalho, inclusive depois ter vazado uma cena em que ela aparece nua na novela.

