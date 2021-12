Mark Zuckerberg posta foto da filha vestida de Jedi; veja

Com a estreia do episódio VII de "Star Wars: O Despertar da Força" nesta quinta-feira, 17, muitos fãs da saga decidiram prestigiar a "força" de diversas formas. Pensando nisso, o criado do Facebook, Mark Zuckerberg, fez questão de participar da brincadeira.

Ele aproveitou o momento, vestiu a filha de Jedi e compartilhou a foto no Facebook. "A força é mais forte com esta", escreveu na legenda o papai de Maxima Zuckerberg.

A foto que foi postada, na tarde desta quinta, até o momento contabiliza mais de 2 milhões de curtidas e 44 mil compartilhamentos.

Com apenas poucas semanas de nascida, a pequena Max já gerou um grande gesto do seu pai. Após a chegada da primeira filha, Zuckerberg se comprometeu a doar, ao longo da vida, 99% das ações do Facebook para filantropia. Atualmente, os títulos do empresário valem cerca de US$ 45 bilhões.







The force is strong with this one. Posted by Mark Zuckerberg on Quinta, 17 de dezembro de 2015

