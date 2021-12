Marisa Orth quer fazer leilão de suas fotos da Playboy, diz colunista

A atriz Marisa Orth estampou a capa da revista Playboy em 1997 e foi a edição mais vendida na época. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Marisa quer fazer um leilão com as suas fotos.

Segundo o colunista, a atriz conta que até hoje as pessoas levam a revista para ela assinar. "Me sinto lisonjeada. Esse ano, como está completando 20 anos, acho que vou fazer um leilão com as outras fotos inéditas, porque sou a dona dos negativos. Capaz de eu fazer um leilão em nome da minha escola, a ONG Spectaculu", contou Marisa.

A atriz estará na próxima novela das 18h da Globo, Tempo de Amar.

