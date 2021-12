Marisa Monte recusa convite para reviver Tribalistas

Não será dessa vez que os fãs dos Tribalistas vão rever a reunião de Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. A cantora rejeitou o convite para voltar com o projeto especialmente para a Cerimônia de Abertuda das Olimpíadas do Rio, em agosto, no Maracanã.

Ainda não se sabe o que motivou a recusa de Marisa Monte. Arnaldo e Brown aceitaram o convite e, segundo o jornal Extra, do Rio, a produção está procurando uma outra cantora para participar. Seria o primeiro show ao vivo do grupo.

Os Tribalistas venderam mais de 2 milhões de cópias do único álbum, lançado em 2002. Eles se apresentaram uma vez na Europa.

