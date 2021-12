Marina Ruy Barbosa se casa em segredo na Tailândia

Marina Ruy Barbosa já está casada. A atriz se casou em segredo com o automobilista brasileiro Alexandre Negrão, mais conhecido como Xandinho Negrão. O casal oficializou a relação após quase um ano do pedido de casamento, em julho de 2016, na Tailândia.

A atriz comentou em entrevista a revista "Vogue" que a celebração foi realizada por dois monges, com direito a buquê, votos, bênção, sessão de fotos e até vestido branco, mas o casal achou melhor manter em segredo. “Essa parte não contamos na época para ninguém, apenas para nossas famílias algum tempo depois”, disse Marina.

No Brasil, o casamento está marcado para outubro, e Marina promete ser a noiva do ano. Mesmo com 21 anos de idade, a atriz não acha que está nova demais para casar. "Quem nos conhece vê que não estamos brincando. Sempre fui muito família, muito canceriana, sempre gostei da ideia de encontrar alguém para construir sonhos. E o Xandinho me completa muito", afirma.

