Marina Ruy Barbosa nega que tenha silicone nos seios

Marina Ruy Barbosa voltou a negar que tenha colocado silicone nos seios. Em entrevista ao TV Fama, da Rede TV!, durante um evento em São Paulo, a atriz contou que os boatos começaram logo após a novela "Império" (Globo).

"Acho isso uma besteira. Se tivesse colocado falaria numa boa. O que não posso fazer é dizer que coloquei só para as pessoas pararem de falar", disse.

A atriz revelou ainda que esse tipo de interesse por sua vida vida pessoal já lhe incomodou muito no passado. "Eu sou muito nova ainda. Tenho apenas 20 anos. Ainda estou aprendendo a me blindar dessas coisas, mas eu já me importei mais.", contou.

Marina se prepara para estrear "Totalmente Demais", nova novela das sete da Globo.

