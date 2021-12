Marina Ruy Barbosa ganha despedida de solteira surpresa

Prestes a se casar com o piloto Xande Negrão, a atriz Marina Ruy Barbosa ganhou uma festa surpresa de despedida de solteira. A organização ficou por conta de uma das amigas e madrinhas dela, Luma Costa.

Com um body branco em que se lia a palavra "bride" (noiva) bordada e uma saia longa de mesma cor, Marina recebeu personalidades como Juliana Paes e Fernanda Motta. As madrinhas estavam com o mesmo modelo de body em que foi bordado o termo "bride squad" (esquadrão da noiva).

"Eu tenho amigas incríveis! Obrigada por tudo, amei as surpresas! Eu não sabia de nada!", escreveu a atriz no Instagram. Marina e Xande se casam no dia 7 de outubro deste ano. O casal também já havia realizado uma cerimônia na Tailândia.

@marinaruybarbosa beauty @sennarafael photo @itamazzutti Uma publicação compartilhada por Ita Mazzutti (@itamazzutti) em Ago 27, 2017 às 8:34 PDT

A última de ontem! 🥂🖤🔞 Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) em Ago 27, 2017 às 7:41 PDT

Eu tenho amigas incríveis! Obrigada por tudo, amei as surpresas! Eu não sabia de nada! Obrigada especial @lumacostaa e @lmartinsmoraes 🔥 Meu GAME OVER! #mesasdaluma Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) em Ago 27, 2017 às 12:18 PDT

Game over 🔥 Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) em Ago 26, 2017 às 2:00 PDT

Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) em Ago 27, 2017 às 12:33 PDT

