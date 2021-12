Marília Mendonça revela sexo de seu primeiro filho

Marília Mendonça está grávida do seu primeiro filho e postou em seus stories do Instagram na segunda-feira, 22, um vídeo revelando o sexo do bebê.

Na publicação, a sertaneja aparece ao lado de seu marido, o cantor Murilo Huff, em frente a uma mesa com objetos rosas e azuis para dar um tom de surpresa. O casal estava rodeado de parentes quando Marília divulgou que é um menino.

"É o Léo, gente", disse ela sob aplausos dos parentes. Momentos antes, ela publicou uma enquete no Instagram, perguntando se a criança seria Léo ou Marcela (caso fosse menina).

No mesmo dia da revelação, Marília Mendonça completou 24 anos, e Murilo Huff aproveitou para homenageá-la no Instagram. "Um dos corações mais lindos que eu já conheci está completando mais um ano de batimento. E quem ganha o presente sou eu, sua família, seus amigos e o restante do Brasil", escreveu. Veja:

