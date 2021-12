Marília Mendonça nega que tenha vetado Ivete do seu show em Salvador

A cantora Marília Mendonça usou as redes sociais para desmentir a notícia de que ela teria vetado a participação de Ivete Sangalo em um show de sua turnê "Festa das patroas" em Salvador. A informação foi divulgada neste sábado, 6, pelo jornal Extra, que afirma que a baiana se juntaria a Marília Mendonça e a dupla Maraia e Maraísa no evento, marcado para o próximo dia 13. Mas que a sertaneja descartou a presença de Ivete.

Marília Mendonça postou um print (cópia) da matéria em seu Instagram com várias interrogações em cima da imagem. "Eu não sei se eu dou risada, se eu choro, ou se peço a Deus piedade pra vocês. Eu realmente estou sem palavras pra rebater", disse.

A cantora acusou o veículo de tentar atrapalhar a sua turnê. Ela ainda ressaltou sua relação com Ivete, de quem ela tem "carinho". "Sei que Ivete já foi vítima da mídia e não acredita em conversinha pra boi dormir. Sou fã da Ivete. Fã. Realizei um dos meus maiores sonhos da vida cantando com ela", disse, marcando o perfil da baiana no post.

Ivete não se pronunciou sobre o assunto.

