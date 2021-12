Marília Mendonça ganha surpresa do noivo e se declara em rede social

A cantora Marília Mendonça se mostra cada vez mais apaixonada. Na manhã deste domingo, 28, ela fez questão de compartilhar com os fãs alguns detalhes da surpresa romântica que seu noivo, Yugnir Ângelo, lhe preparou e aproveitou para se declarar.

"Ainda bem que você vive comigo! Obrigada pela surpresa e por ter bambeado as minhas pernas... sempre te disse que as melhores surpresas são aquelas que não tem motivo, ou que tem todos os motivos! Eu te amo muito amor, amo você, sua família, sua casa, seu filho... amo tudo em você", escreveu.

Na publicação, Marília filmou um quarto todo decorado com balões em forma de coração, estrelas e em letras que formava a palavra "mozão". Ela também mostrou dois roupões com as iniciais do casal e uma mesa com café da manhã.

