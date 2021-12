Marília Mendonça fala sobre tumulto em show cancelado

Um show cancelado da cantora sertaneja Marília Mendonça na cidade de Floriano, no Piauí, terminou em tumulto na noite da última quarta-feira, 20.

Fãs publicaram vídeos do momento em que os organizadores anunciam o cancelamento do show, alegando que a cantora estaria doente e dizendo que uma nova data seria marcada. Em seguida, diversos objetos são arremessados em direção ao palco vindos da plateia. Em outro vídeo, é possível ver parte do público ateando fogo a um estabelecimento próximo ao local.

A assessoria da cantora informou que a cantora apresentou um quadro de suspeita de pneumonia, e foi atendida por um médico na própria cidade de Floriano, tendo que cancelar também o show desta quinta, 21, em Santana do Acaraú, no Ceará, para que ela seja submetida a uma série de exames com intuito de precisar o diagnóstico.

Marília postou uma foto preta em seu Instagram, e publicou um desabafo, mostrando-se bastante chateada com a situação. Ela revelou ter recebido mensagens de morte, medo de suas escolhas e que pretende assumir o pagamento pelos danos causados.

"Eu tenho medo do que escolhi fazer [...]. Acordei com os cílios pela metade, a meia-calça do show e uma dor muito grande, só que no coração... Hoje eu pegaria cada centavo que já ganhei com tudo isso e pagaria o dano de vocês. O dano que ainda nem foi publicado, que irá ser reparado, porque se não for pela empresa, eu mesma assumo pra não ter que ler pessoas que compraram o ingresso do meu show, que estariam sorrindo pra mim (se estivesse tudo bem), desejando a minha morte porque eu adoeci e não conseguia nem sair da cama [...]. São em situações assim que eu só queria ser uma pessoa normal!", disse.

Ela também se defendeu dos boatos surgidos entre os fãs de que o show teria sido supostamente cancelado por conta de uma bebedeira: "O aviso de que eu não iria foi dado logo após o diagnóstico médico, pra não ter dúvidas sobre a causa, que foi suspeita de pneumonia, e que se eu tivesse bêbada, não mentiria em dizer".

