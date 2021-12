Marília Mendonça é pedida em casamento em plena noite de Natal

A cantora Marília Mendonça ganhou um presente de Natal para lá de especial na madrugada deste domingo, 25. A sertaneja foi pedida em casamento pelo noivo, o empresário Yugnir Ângelo, em plena ceia.

No Instagram, ela compartilhou o momento com seus fãs e seguidores. Na foto, o casal exibe as alianças, enquanto um bolo, com as inscrições 'M e Y', aparece de fundo.

"Ufa, quanta emoção nesse Natal, quanta surpresa, quanta gratidão, mas a maior de todas foi essa!!!!!! Eu estou sem palavras até agora, e só sei dizer SIMMMMMM, SIMMMMMM MEU NOIVO! Eu te amo! Obrigada pela surpresa, não de hoje, mas pela surpresa de ter aparecido na minha vida!", escreveu Marília na legenda.

