Marido revela dieta de Ivete Sangalo durante o Carnaval

Não é novidade para ninguém que Ivete Sangalo "não para". A cantora enfrentou uma maratona de apresentações durante o Carnaval de Salvador e do Rio de Janeiro, onde foi homenageada pela escola de samba Grande Rio, e ainda teve energia para pular na pipoca em Salvador. Para isso, ela precisou do auxílio do marido, Daniel Cady, na sua alimentação.

Na noite desta terça-feira, 28, Daniel, que também é nutricionista, publicou em seu Instagram o cardápio da cantora nos dias de folia. Nas imagens, é possível perceber que a alimentação de Ivete foi recheada de frutas, ovos, frango grelhado, arroz e castanhas.

"Muita gente me pediu para postar como é a alimentação de Ivete durante o carnaval. Com o novo recurso do Instagram é possível postar varias fotos numa mesma publicação. Pois bem, seguem as fotos em ordem cronológica do café da manhã até o momento do Trio elétrico. Ao longo do dia Ivete bebeu muita água mineral e água de coco", escreveu.

