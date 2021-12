Marido de Preta Gil é criticado após fazer piada na web

Rodrigo Godoy, o marido de Preta Gil, foi criticado no Facebook após fazer a piada abaixo:

"- Oi, gata, comprei umas algemas para gente transar...

- Mas eu não quero transar com você!

- Por isso mesmo...

Hahahahaha".

Muitas pessoas o criticaram pela piada. "Sério que isso tem graça? Isso é incitação a estupro, estupro não tem graça. Não precisa ser 'feminazi' pra achar isso. Só precisa ser mulher e conviver com o medo diário de ser estuprada, pra ver que isso não é nem de longe legal", criticou uma internauta.

Mas o marido de Preta Gil também recebeu apoio. "Por favor esse povo não tem o que fazer mesmo, mas vão lavar uma louça, cada um posta o que quiser.", escreveu uma. "Esse povo vê maldade em tudo!!!!", postou outra.

Com a repercussão, Godoy editou o post. "Essa p** aqui está gerando uma polêmica do c**. Poderia apagar? Sim, poderia, mas não vou. Independente do humor, o post foi publicado com essa intenção. Passar bem", escreveu.

adblock ativo